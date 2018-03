Trierer Plätze im Wandel der Zeit

Die Ausstellung „Trierer Plätze. Gestern – heute – morgen“ nimmt die 16 Plätze der Trierer Innenstadt in den Blick und beleuchtet ihre Geschichte im Verlaufe der Stadtentwicklung. Das Seniorenbüro Trier bietet dazu am Sonntag, 21. Januar, um 14 Uhr eine Sonderführung zum Preis von acht Euro an. Reservierungen für die etwa 90-minütige Veranstaltung können zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter 0651/75566 vorgenommen werden. Im Anschluss an die Führung lädt das Seniorenbüro zum gemütlichen Beisammensein ein.