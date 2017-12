Trierer Polizei sucht vermisste 35-Jährige

Die Trierer Polizei sucht eine 35-jährige Frau, die bereits seit dem 22. November verschwunden ist.

Wie die Trierer Polizei am Montag mitteilte, wird die 35-jährige Oksana Razuk seit dem 22. November vermisst. Eine Bekannte der Frau erstattete an diesem Tag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei bestand der letzte Kontakt bereits am 6. November 2017. Seitdem fehlt von Oksana Razuk jede Spur. Die Kriminalinspektion habe umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, die bisher nicht zum Auffinden der 35-Jährigen geführt hätten. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden. Darum sucht die Polizei nun öffentlich nach Oksana Razuk.

Möglicherweise bestehen Bezugspunkte nach Trierweiler, Luxemburg, Gerolstein und Speyer.

Oksana Razuk ist etwa 1,74 Meter groß und ca. 70 Kilo schwer. Sie hat lange, hellblonde Haare und grüne Augen. Über ihre Bekleidung liegen keine Hinweise vor. Die 35-Jährige stellt sich mitunter auch unter dem Namen Sandra vor.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat Oksana Razuk nach dem 6. November gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier, 0651/9779-2290 bzw. -0.

