(red) Kurz vor Weihnachten haben die Kuratorien der Caritas-Stiftung Menschen in Not und der Bischof-Stein-Stiftung Michaela Marx zur neuen Geschäftsführerin ernannt.

Die Stiftung Menschen in Not und ihre Treuhandstiftungen kümmern sich um Menschen, die wegen körperlicher, geistiger oder finanzieller Benachteiligung auf Hilfe angewiesen sind.

Die Bischof-Stein-Stiftung und deren Treuhandstiftungen stellen den Glauben und die Sorge um die Zukunft der vielfältigen kirchlichen Dienste in den Mittelpunkt.

In ihrem Einsatz für Bildung, Erziehung und Pastoral folgen sie dem Anliegen ihres Namensgebers Bischof Bernhard Stein (1967-1980). Auch im Vorstand der Stiftung Menschen in Not gibt es einen personellen Wechsel. Diakon Stefan Stürmer wurde vom Kuratorium zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt und tritt damit die Nachfolge von Horst Drach an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Ebenfalls in den Ruhestand geht Wolfgang Müller, der bislang Mitglied des Kuratoriums der Bischof-Stein-Stiftung war. Seinen Platz nimmt Ernst Bugl, Vorsitzender der Sankt Lambertus-Stiftung Kirchdaun-Gimmlingen, ein.

Das Zentrum für Stiftung und Fundraising des Bistums verwaltet zurzeit zwei rechtlich selbstständige Stiftungen, 51 Treuhandstiftungen, elf Stiftungsfonds sowie 16 Stifterdarlehen. Für das Jahr 2017 konnten Rekordausschüttungen von über 336 000 Euro vermeldet werden, die Projekten und Initiativen zugute kamen.

Weitere Informationen zu der Arbeit der Stiftung Menschen in Not gibt es unter www.stiftung-menschen-in-not.de