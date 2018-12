Triers nächstes Ehrenmal: Gandhi-Büste wird am Donnerstag enthüllt

Die Büste des Pazifisten hat die Kulturabteilung Indiens der Stadt Trier gestiftet. Sie wurde bereits aufgebaut und wird von der indischen Botschafterin in Berlin enthüllt.

Trier bekommt noch eine Statue, und sie wird heute vor dem Klosterbau des Auguste-Viktoria-Gymnasiums (AVG) enthüllt. Die Büste des Staatsmanns, Freiheitskämpfers und Pazifisten Mahatma Gandhi hat die Kulturabteilung des Indischen Staates der Stadt Trier gestiftet (der TV berichtete).

Sie wurde bereits vor dem Gymnasium aufgebaut und wird am heutigen Donnerstag, um 10.45 Uhr von Oberbürgermeister Wolfram Leibe und der indischen Botschafterin in Berlin, Mukta Dutta Tomar, vor angemeldeten Gästen enthüllt. Darauf folgt um 11 Uhr ein Festakt in der Aula der Schule.

Die Festansprache zu Enthüllung hält der frühere Oberbürgermeister Klaus Jensen. Der Standort vor dem AVG war gewählt worden, weil die Schule seit mehreren Jahrzehnten Benefizprojekte für Indien veranstaltet.

Das Ehrenmal ist etwas mehr als einen Meter hoch, 1,30 Meter breit und 66 Zentimeter tief. Es ruht auf einem massiven Sockel. Darum herum kommen vier Sitzbänke und eine Gedenktafel. Die etwa 16 000 Euro, die diese Einrichtungen – bis auf die Statue – zusammen kosten, bezahlt die Stadt.