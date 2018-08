TSC Pfalzel künftig ohne Tennisabteilung

Der Pfalzeler Sportverein zieht Bilanz und ernennt Werner Pfeiffer zum Ehrenmitglied.

() Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sport-Clubs (TSC) Pfalzel stand die Ernennung von Werner Pfeiffer zum Ehrenmitglied. Seit 50 Jahren ist der ehemalige Pfalzeler Ortsvorsteher Mitglied des Vereins. Er hat sich unter anderem große Verdienste als Fußballschiedsrichter und Jugendtrainer erworben. Pfeiffer bedankte sich in bewegenden Worten für die ehrenvolle Ernennung.

Der erste Vorsitzende Jörg Elsen zog eine positive Bilanz. Er dankte insbesondere Manfred Diener für die professionelle Betreuung und Bearbeitung der Vereins-Homepage.

Bescheinigt wurde die ausgezeichnete Kassenführung von Johannes Steinbach von den Kassenprüfern Erwin und Werner Bach. Zwei Veränderungen ergaben sich im Vorstand: Jörg Bohlen wurde als zweiter Geschäftsführer ebenso gewählt wie Aloys Adler als zweiter Kassenwart.

Theo Backendorf gab bekannt, dass der TSC für die neue Fußballsaison vier Senioren- und zwölf Jugendmannschaften (allerdings keine A-Jugend) gemeldet hat. Neuer Trainer ist Kevin Schmitt.

Positiv erwähnt wurde das Globus-Fußballturnier unter Leitung von Birgit Diener. Fraglich ist allerdings, ob die beliebten Ferienfreizeit-Angebote des TSC noch einmal in das Vereinsprogramm aufgenommen werden. Wie in der Versammlung mitgeteilt wurde, hätten einige Kinder und Jugendliche bei der jüngsten Veranstaltung auch gegenüber den ehrenamtlichen Leiterinnen Simone Fritsch und Uschi Backendorf ein ungebührliches Benehmen an den Tag gelegt.

Unter anderem aus Kostengründen möchte der TSC seine Tennisabteilung („TC Wallmauer”) aufzulösen.