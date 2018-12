Ihr Name

Als die beiden Frauen mit ihren roten Zipfelmützen mit der Kiste voller Weckmänner in das Zimmer auf der Kinderstation des Mutterhauses kommen, werden sie von Lion aufgeregt begrüßt. „Die Zahnfee war da“, ruft der Sechsjährige begeistert. Mit einem breiten Grinsen präsentiert er seine neue Zahnlücke und zeigt dann sein neues Bilderbuch „Weihnachten bei Großvater“. Kein schlechter Tausch gegen einen Milchzahn. Aber geschlafen habe er nicht so gut, erzählt der Junge, der an einer seltenen Generkrankung leidet, die das Wachstum seines Kopfes einschränkt. „Da war ein Bär, der einem Reh ins Bein gebissen hat. Als ich dem helfen wollte, hat er mich immer durchgekitzelt ...“

Wie Mohammed, der eher stille junge Patient aus dem Nachbarzimmer, konzentriert sich Lion dann auf die leckere Backfigur mit der Meerschaumpfeife und die Süßigkeiten, die Rike Port und Sarah Schmidt-Immendorf vom Verein „Zusammen stehen, gemeinsam gehen“ (siehe Info) mitgebracht haben. „Wir wollten für die Kinder auf der Station etwas Gutes tun und ein bisschen Abwechslung bringen“, sagt Vorsitzende Port, die sich darüber freut, dass die 80 Weckmänner und 70 von Vereinsmitgliedern selbst genähten Glücksengel bei den kleinen Patienten so gut ankommen. „Wir sehen, dass ungeachtet aller Schlagzeilen hier auf der Abteilung gute Arbeit gemacht wird.“

Wegen der aufgrund von Personalmangel erforderlichen aktuellen Einschränkungen für die stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen steht das Klinikum Mutterhaus derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Wir wissen aber, dass hier natürlich nicht nur Kinder mit bösartigen Erkrankungen im Mittelpunkt der Behandlungen stehen. Das wird derzeit vergessen.“

Bei der Weckmannaktion ist auch Dr. Christoph Block dabei, der sich über die positive Aufmerksamkeit freut. Denn der Arzt für Hämatologie ist in der Öffentlichkeit bekannter als Leiter der Villa Kunterbunt. Dort werden derzeit 620 erkrankte Kinder behandelt, davon 40 mit Krebs. „Die Arbeit unseres Nachsorgezentrums ist von den Einschränkungen für die spezielle Patientengruppe im Klinikum nicht betroffen“, versichert Block. „Auch die ärztliche onkologische Nachsorgesprechstunde in der Villa ist gewährleistet und nicht in Gefahr.“

Die Reaktionen auf die stationären Einschränkungen in der Klinik hätten ihn nicht überrascht. Dennoch sei er schockiert gewesen über die sofortige Kündigung einiger Fördermitglieder der Villa. „Wir sind zu 90 Prozent von Spenden abhängig“, macht Block seine Sorge um die notwendige Unterstützung deutlich. Mindestens 800 000 Euro jährlich müssen eingeworben werden, um den umfassenden Betrieb des Nachsorgezentrums gewährleisten zu können. In einem Brief an alle Fördermitglieder appelliert der Geschäftsführer der Villa Kunterbunt deshalb eindringlich, die Einrichtung weiterhin zu unterstützen, die im Jahr 2000 dank der Spenden der Leserinnen und Leser des Trierischen Volksfreunds eröffnet werden konnte.

100 000 Menschen hatten bei der erfolgreichsten Spendenaktion des Medienhauses 2,21 Millionen Mark gespendet, also weit mehr als eine Million Euro.

„Neben den Kindern mit Krebs betreuen wir 580 chronisch und schwerstkranke Kinder, die mit ihren Familien genauso viel unserer Hilfe bedürfen, manche von ihnen sogar mehr.“ Erkrankungen wie Diabetes oder die chronischen Darmerkrankungen Collitis Ulcerosa oder Morbus Crohn nennt er als Beispiele. Mit Blick auf seine Arbeit im Mutterhaus weist der Arzt aber auch darauf hin, dass die onkologische Station dort nicht geschlossen sei. „Nur während der intensiven Phase der stationären Chemotherapie sind die jungen Patienten in Homburg oder in einem anderen kinderonkologischen Zentrum. Danach sind sie wieder hier in Trier und bekommen die Hilfe, die sie benötigen.“

Lion, der Junge mit der Zahnlücke, ahnt von diesen Sorgen und Problemen nichts. „Den Engel kann ich gut gebrauchen“, erklärt er mit Nachdruck den beiden Damen mit den roten Zipfelmützen. „Weil, der hilft mir gegen den schlechten Traum mit dem Bär.“