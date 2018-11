später lesen Verkehr Umleitungen in der Trierer Innenstadt Teilen

Wegen der Gedenkveranstaltung Pogromnacht am Zuckerberg und parallel laufenden Veranstaltungen werden am Freitag, 9. November, zwischen 16.30 und etwa 18.30 Uhr Umleitungen im Busverkehr in der Trierer Innenstadt notwendig.