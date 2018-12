später lesen Blaulicht Unbekannte brechen Außenspiegel ab FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Polizei sucht Hinweise, wer am Samstag zwischen 20.45 und 22.40 Uhr in der Trierer Güterstraße an drei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen hat. Derzeit liegen keiner Täterhinweise vor. (red)