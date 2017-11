Unbekannte brechen in Autos in Trier-Nord ein

Trier (red) Gleich drei Geschädigte haben sich am Freitagabend bei der Polizei gemeldet, weil Unbekannte Scheiben ihrer Autos in Trier-Nord eingeschlagen hatten. Die Polizei sucht Zeugen.



Zwei der betroffenen Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz am Verteilerring abgestellt. Zwischen 20.25 Uhr und 21.20 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite eines weißen Kia ein. Sie stahlen ein Mobiltelefon und eine Handtasche mit geringem Bargeldbetrag und diversen Dokumenten. Gleich nebenan parkte von 17 Uhr bis 21.15 Uhr ein VW, bei dem die hintere linke Scheibe eingeschlagen worden war. Entwendet wurde nichts. Im ungefähr gleichen Zeitraum, zwischen 18.15 Uhr und 22.10 Uhr, schlugen die Täter an einem Mercedes Sprinter die Beifahrerscheibe ein. Der Wagen war am Straßenrand in der Röntgenstraße geparkt. Auch hier stahlen die Täter nichts.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0.