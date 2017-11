später lesen Diebstahl Unbekannte schlagen Auto-Fensterscheiben in Trier-Nord ein FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



An drei Autos in Trier-Nord haben Unbekannte am Freitagabend die Fensterscheiben eingeschlagen. Aus einem der Autos wurden eine Handtasche und ein Handy gestohlen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und sucht Zeugen. (red)