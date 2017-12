später lesen Polizei Unbekannte stehlen Mercedes in Trier-Nord Teilen

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Nacht von Samstag, 9., auf Sonntag, 10. Dezember, in der Franz-Georg-Straße/Schinkelstraße in Trier-Nord ein Auto gestohlen haben.