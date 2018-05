später lesen Polizei Unbekannte stehlen Peugeot von Firmengelände Teilen

Twittern

Teilen



Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen blauen Peugeot 308 von einem Firmengelände in Trier-Nord gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand das Fahrzeug auf dem frei zugänglichen Gelände einer Autohandlung in der Ruwerer Straße. Vermutlich zwischen Samstag, 5. Mai, 14 Uhr, und Dienstag, 8. Mai, 14 Uhr, haben ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug ohne Schlüssel gestohlen. Bei dem Auto handelt es sich um einen etwa zwei Jahre alten Peugeot 308 GT in der Farbe magnetic-blau.