Unbekannte stehlen Rucksack aus geparktem Auto

Bisher Unbekannte haben aus einem geparkten Auto Am Augustinerhof laut Polizei einen Rucksack entwendet.

Der weiße Seat Leon mit luxemburgischen Kennzeichen war am Mittwoch in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr dort geparkt. Bei dem Rucksack handelt es sich um einen Skitourenrucksack der Marke Ortovox in den Farben blau, grau und schwarz. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Laptop, Bargeld und persönliche Gegenstände und Ausweise.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2451 oder 0651/9779-2290.