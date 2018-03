Unbekannte zerkratzen Audi in Trier-Ehrang

In der Schillerstraße in Trier-Ehrang ist am Sonntag zwischen 6 und 17.30 Uhr ein Auto beschädigt worden. Es war gegenüber dem Anwesen Nummer 12 entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Dabei handelt es sich um einen blaumetallic-farbenen Wagen der Marke Audi, der an der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Es entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06502/91570 oder unter E-Mail pischweich@polizei.rlp.de

(red)