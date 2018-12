später lesen Trier Unbekannter fährt Schilder am Martinsufer um Teilen

Gegen 4.50 Uhr war ein schwarzer Audi Kombi am Samstag auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Martinsufer unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus auf den Grünstreifen und prallte gegen eine Richtungstafel und einen Mast eines Verkehrszeichens.