Viehmarkt: Unbekannter trifft Polizisten am Kopf

In der Nähe der Viehmarktstraße hat es am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Polizeieinsatz gegeben. Weil ein Beamter dabei von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde, sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Täter.

