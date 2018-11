Unesco-Welterbe Trier Teil einer neuen Antike-Reiseroute 

Die Welterbestätte „Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche“ in Trier ist eine von insgesamt acht Welterbestätten, die von der Unesco als Teil einer touristischen Reise durch das antike Europa ausgewählt wurden. red

Von Olympia in Griechenland, Tarragona in Spanien über Pont du Gard in Frankreich bis hin zu Trier reicht die Reiseroute der sogenannten „Ancient Journey“. Sie soll, stellvertretend für das europäische Welterbe, die Welterbestätten miteinander verbinden und für potenzielle Touristen aus der ganzen Welt sichtbar machen.

In Zusammenarbeit mit dem amerikanischen digitalen Kabel- und Satellitenfernsehnetzwerk National Geographic wurden in 18-monatiger Arbeit Inhalte und Geschichten zusammengetragen, die auf der neuen Internetplattform www.visiteuworldheritage.com zu sehen sind. Neben der antiken Reise durch die Unesco-Welterbestätten kann auch das unterirdische, königliche oder romantische Europa entdeckt werden.Die von der Europäischen Union mitfinanzierte Plattform soll außerdem Lust machen, Orte außerhalb der touristischen Hochburgen zu besuchen und während längerer Aufenthalte in der Region Land und Leute kennenzulernen.

„Dass Trier ausgewählt wurde, unterstreicht die Bedeutung und Wertigkeit der Bauten in Trier, die als Teil der antiken Kaiserresidenz bis heute das Stadtbild prägen“, so Dr. Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.

Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), ist ebenfalls überzeugt von dem Projekt: „Das römische Erbe in Trier ist die Hauptattraktion für Touristen, hier spielen wir auf Weltniveau. Die Auswahl der teilnehmenden Welterbestätten wie Olympia und Pont du Gard zeigt, dass Trier zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Antike in Europa gehört.“