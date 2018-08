später lesen Polizei Kollision auf der Ehranger Brücke Teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Sonntag gegen 10 Uhr auf der B 52 in Höhe der Moselbrücke ereignet hat. Dabei befuhr ein 68jähriger Mann nach Angaben der Polizei die Bundesstraße aus Fahrtrichtung Luxemburg kommend in Richtung Hermeskeil und kollidierte mit dem vor ihm befindlichen Auto eines 78-Jährigen, der auf der rechen Spur gestanden haben soll.