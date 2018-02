später lesen Polizei Unfallflucht in Trier – Zeugen gesucht Teilen

Eine Frau hat am Samstag, 10. Februar, gegen 14 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Schuman-Allee abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr nach ihrem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ihr goldfarbener Mercedes B-Klasse hinten rechts stark beschädigt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.