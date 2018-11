Uni Trier: Studienanfang ab 2019 auch zum Sommersemester

Im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund hatte es Unipräsident Michael Jäckel bereits angekündigt (TV vom 9. November). Nun ist es amtlich: Studieninteressierte können ihr Studium an der Universität Trier ab dem kommenden Jahr auch im April zum Sommersemester starten.

Insgesamt stehen rund 40 zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge nun auch zum Sommersemester zur Auswahl. Egal ob angehende Abiturienten ihre berufliche Zukunft im Lehrerbereich sehen oder ein Studium in Rechtswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Geschichte oder Betriebswirtschaftslehre anstreben: Studieninteressierte können ab 2019 auch in Trier unmittelbar nach den Abiturprüfungen ihr Studium an der Universität beginnen. Im Angebot sind auch Fächer, die nur an sehr wenigen Universitäten in Deutschland angeboten werden, wie Ägyptologie, Phonetik und Papyrologie.

Ausgenommen vom Studienbeginn im April sind nur einzelne zulassungsbeschränkte Studiengänge (Numerus Clausus), für die weiterhin eine Bewerbung nur zum Wintersemester möglich ist. Voraussetzung für einen Studienplatz ist die fristgerechte und vollständige Einschreibung.

Die Universität verspricht sich von den erweiterten Studienmöglichkeiten eine Stabilisierung der Studierendenzahlen in allen Fächern. Denn die Uni verbucht zum Start des aktuellen Wintersemesters zwar die größte Steigerung bei der Zahl der Studienanfänger aller 22 rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen. Zurückzuführen ist dies allerdings fast ausschließlich auf einen Massenansturm im Fach Psychologie. Dort hatten sich wegen einer Panne bei der Anmeldung 468 statt der geplanten 202 Studenten eingeschrieben. In nahezu allen anderen Fächern geht die Zahl der Studienanfänger zurück.

Psychologie ist ein Fach, für das ein Numerus Clausus (NC) gilt. Ebenso wie zum Beispiel für den Bereich Medien kann das Studium dafür weiterhin nur zum Wintersemster starten. Derzeit studieren knapp 13 000 junge Menschen auf dem Trierer Uni-Campus. Dort arbeiten 1500 Beschäftigte.

Weitere Informationen unter www.sommersemester.uni-trier.de