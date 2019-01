Wirkt sich die Ernährung auf Stressresistenz aus? Die Abteilung Biologische und Klinische Psychologie der Universität Trier untersucht, ob bestimmte Ernährungsfaktoren das Auftreten von Stress im Alltag verringern oder begünstigen können.

Um Antworten zu finden, werden Teilnehmer an einer Studie gesucht. Teilnehmen können Männer zwischen 18 und 40 Jahre. Sie leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Erforschung dieser relevanten Frage, sondern erfahren auch etwas über ihre eigene Stressresistenz. Darüber hinaus erhalten Teilnehmer eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro. Die Studie wird im Labor an der Römerbrücke in Trier durchgeführt. Interessierte wenden sich an: E-Mail: biostudien@uni-trier.de, Dr. Bernadette von Dawans, Betreff „Ernährung und Stressresistenz – 006“ oder füllen den Online-Fragebogen aus ww2.unipark.de/uc/Glucose/Screen.