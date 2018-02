Urteil des Landgerichts Trier: Selbsternannter Pharao muss in ein psychiatrisches Krankenhaus

Der Ägypter hat in den ersten Prozesstagen mit seinen Aussagen vor Gericht Aufsehen erregt. Er sei ein Pharao, ein gottgleiches Wesen, das jeden Menschen töten und gleich darauf auch wiedererwecken könne (der TV berichtete mehrmals). Doch nicht deshalb steht der 31-Jäjhrige vor dem Landgericht Trier. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwei Verwaltungsmitarbeiter im Konzer Sozialamt mit einem Messer bedroht zu haben. Bei seiner Festnahme noch am gleichen Tag habe er Widerstand geleistet und einem Polizisten in den Finger gebissen. Außerdem habe er in Trier einen 51-Jährigen geschlagen und mit einer zerbrochenen Bierflasche bedroht.

Diese Taten hat er zweifellos begangen, sagen übereinstimmend Staatsanwältin Laura Lorenz und Richter Armin Hardt. Dennoch könne der Ägypter aufgrund seiner starken psychischen Erkrankung nicht dafür bestraft werden. Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verfügt die Einweisung des 31-Jährigen in eine psychiatrische Klinik. Als er am Ende des Prozesses über den Dolmetscher fragt, wieviele Jahre er dort bleiben muss, erklärt Richter Hardt ihm die Lage: „Das hängt entscheidend davon ab, ob Sie an einer Therapie mitwirken.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Verteidiger kündigt noch im Gerichtssaal an, in Revision zu gehen.