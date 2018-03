USA, China und die Folgen für die Welt

Mit der Vortragsreihe „China heute” informiert die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Trier über die aufstrebende Großmacht. Nächster Termin ist am Dienstag, 16. Januar, um 19:30 Uhr in der Volkshochschule Trier (Raum 5). Im Mittelpunkt steht dann das Thema „Die amerikanisch-chinesischen Beziehungen und die Folgen für die Weltpolitik.” Es spricht Politikwissenschaftler Prof. Dirk Schmidt von der Universität Trier. Der Eintritt kostet fünf Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Der letzte Vortrag in der Reihe findet am Dienstag, 23. Januar, statt. Prof. Dr. Ulrich Vogel, Tübingen: „Marco Polos Millionen: War der Venezianer in China?“