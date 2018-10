später lesen Polizei Vater und Tochter lebensgefährlich verletzt aufgefunden in Trier-Süd FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Nach einem mutmaßlichen Familienstreit in Trier-Süd schweben eine 35 Jahre alte Frau und ihr 63-jähriger Vater in Lebensgefahr. Beide wurden am Sonntagnachmittag mit Schnittverletzungen in einem Haus in aufgefunden. red