Exhausverein meldet Insolvenz an: Gehälter sind sicher, Veranstaltungen finden statt

Trier ohne das Exhaus und die darin stattfindenden Veranstaltungen? Das können sich nicht nur viele junge Menschen nicht vorstellen. Denn bereits seit Anfang der 1970er Jahre ist das ein Anlaufpunkt für Menschen jeden Alters. Doch dieser Anlaufpunkt ist in Gefahr. Denn der Verein Exzellenzhaus Kinder – Jugend - Kultur ist offensichtlich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und die sind so groß, dass der Verein einen sogenannten Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt hat.

Durch die Insolvenz in Eigenverwaltung hat der Gesetzgeber Unternehmen und Vereinen vor einigen Jahren die Chance eröffnet, sich in wirtschaftlich schwierigen Situationen wieder neu aufstellen zu können. Die Unternehmensleitung bleibt in der Eigenverwaltung weiterhin im Amt und kann damit die Sanierung selbstständig durchführen. Dabei wird der Verein von der Rechtsanwältin Christine Frosch, Fachanwältin für Insolvenzrecht und Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dhpg, als insolvenzrechtliche Generalbevollmächtigte sowie dem vom Gericht eingesetzten vorläufigen Sachwalter, Rechtsanwalt Thomas Schmidt, Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Arbeitsrecht, begleitet. Beide, Christine Frosch und Thomas Schmidt, sind ausgewiesene Sanierungsexperten.

Seit 2015 ist der Veranstaltungs- und Kulturbereich des Exzellenzhaus e.V. / Exhaus Trier strengen Einschränkungen unterworfen: Die möglichen Besucherkapazitäten der bekannten Konzert- und Party Locations Balkensaal und Exil sind aufgrund neuer brandschutztechnischer Vorgaben deutlich reduziert worden. Schon bald soll mit der umfassenden brandschutztechnischen Sanierung des Gebäudes durch die Stadt Trier begonnen werden. Außerdem werden Aufzüge zu beiden Veranstaltungsräumen errichtet und das Exhaus wird barrierefrei. Damit gingen bisher jedoch deutliche Einnahmeausfälle einher und der Verein kann dies nun nicht mehr ausgleichen. Aufgrund dessen ist es zu Liquiditätsengpässen gekommen.

„Trotz der Aussicht auf Besserung geraten wir durch den Umbau kurzfristig finanziell weiter unter Druck, so dass die Vereinsführung, bestehend aus Aufsichtsrat und Vorstand, sich zu diesem Schritt gezwungen sah“, erläutert Thomas Endres, seit kurzem Vorstand des Vereins. „Vorrangiges Ziel der Insolvenz in Eigenverwaltung ist es, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und damit das Exhaus zukunftsfähig zu erhalten.“ Vereinsvorstand Thomas Endres betont: „Trotz des Insolvenzverfahrens arbeiten alle unsere Arbeitsbereiche unverändert weiter und auch die Veranstaltungen werden wie geplant stattfinden. Genauso werden alle Gehälter für die kommenden drei Monate durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Wir sind in der Eigenverwaltung und können weiter selbst entscheiden. Auch wenn nun stürmische Zeiten auf uns zukommen - wir werden die Zeit nutzen, um uns neu auszurichten!“