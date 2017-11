später lesen Verfolgungsjagd in der Innenstadt Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) An der Kreuzung Engelstraße/Nordallee ist es am Montagabend gegen 22.15 Uhr fast zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Motorrollers trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich, ohne auf den Querverkehr zu achten.