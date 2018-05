später lesen Straßenverkehr Engpässe in Hornstraße und Bonner Straße Teilen

Twittern

Teilen



Im Trierer Westen stehen Straßensperrungen an. Wegen einer Veranstaltung ist die Hornstraße am heutigen Montag von 17 bis etwa 22 Uhr zwischen den Einmündungen Markusstraße und Trierweilerweg in beiden Richtungen gesperrt. Das gilt außerdem für die Zufahrt zur Hornstraße über die Hohensteinstraße. In dieser Zeit kann eine Umfahrung über eine Rampe entlang des dm-Markts und über die Zufahrt zum Edeka-Markt genutzt werden.