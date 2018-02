Verkehrssituation und Anwohnerparken: Gartenfeld bleibt Problemfeld

Ortsbeirat in Kürze

Einstimmig abgelehnt hat der Ortsbeirat den Vorschlag der Interessengemeinschaft Karl-Marx-Straße, den neugestalteten kleinen Platz an der Einmündung Jüdemer-/Karl-Marx-Straße in Karl-Marx-Platz umzubenennen. Die Stadtverwaltung hatte sich schon ablehnend zu dem Vorschlag geäußert mit dem Hinweis, dass es bereits eine Karl-Marx-Straße gebe und die Parallelbenennung von Straßen und Plätzen auch in anderen Städten unüblich sei. Vom Ortsbeirat wurde hinterfragt, ob eine so kleine Fläche wie diese Einmündung überhaupt einen Platzcharakter besitze. Bejahe man dies, könnten zahlreiche Bereiche in der Stadt das Begehren nach einer Platzbenennung wecken. Als Beispiel genannt wurde die Situation an der Einmündung Bollwerk-/Karl-Marx-Straße.