Verkehrsunfall in der Kaiserstraße: Zeugen gesucht

(red) Die Polizei Trier sucht Zeugen nach einer Fahrerflucht: Am Donnerstag, 15. Februar, gegen 15.30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Kaiserstraße 6a gekommen. Seit dem Vortag hatte ein Verkehrs­teilnehmer seinen schwarzen BMW dort geparkt. Ein Zeuge bemerkte am Nachmittag, dass eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug diesen BMW streifte und so einen Schaden an der Beifahrerseite verursachte. Der Zeuge verständigte die Verursacherin und verließ anschließend die Unfallstelle mit einem silbernen Kombi. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.