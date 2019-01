Leitartikel

Wer A sagt, muss auch B sagen

Darüber haben sich wohl schon viele geärgert: Für einen Termin beim Arzt findet sich wegen des eigenen Jobs in der Woche oft keine Zeit. Und so weichen nicht wenige auf die Notfallaufnahmen in den Kliniken am Sonnabend oder Sonntag aus. mehr