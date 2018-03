später lesen Karneval Trierer Narren ehren Verona Pooth FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

(bel) Moderatorin und Werbefigur Verona Pooth (Mitte) hat in Trier den Kaiser-Augustus-Orden für ihr soziales Engagement überreicht bekommen. Andreas Peters, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) (rechts), überreichte ihr die Auszeichnung während der ATK-Gala am Samstag in der Trierer Europahalle. Die Laudatio hielt die Politikerin und ehemalige Miss Germany Dagmar Wöhrl (links). Die Ehrung, die die ATK jedes Jahr vergibt, ist mit 5555,55 Euro dotiert.