Versuchter Überfall auf Tankstelle in Euren

Zwei Unbekannte Personen haben Montagnacht, 17. September, versucht, eine Tankstelle in der Eurener Straße in Trier zu überfallen. Das teilte die Kripo Trier am Dienstag Nachmittag mit. Die Täter hätten die Tankstelle jedoch nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge verlassen.