Verwaltung feiert Karneval

(red) Die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land, Gartenfeldstraße 12, Trier, und die Technischen Betriebe, Bischofstraße 7, Trierweiler, sind an Weiberfastnacht bis 12 Uhr besetzt. Für dringende Fälle ist bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0651/9798-0 ein Notdienst eingerichtet. Die Verwaltung ist an Rosenmontag, ganztägig geschlossen. An Fastnachtsdienstag sind die Büros bis 12 Uhr geöffnet. Die Bereitschaftsdienste des Abwasserwerkes und des Wasserwerkes sind gewährleistet. Auch bezüglich der Öffnungszeiten der mobilen Rathäuser ergeben sich Besonderheiten: An Weiberfastnacht bleiben die Stellen in Welschbillig und Ralingen geschlossen, an Rosenmontag selbige in Zemmer und Langsur. Am Fastnachtsdienstag bleiben die mobilen Rathäuser in Trierweiler und Kordel geschlossen.