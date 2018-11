Vier kostenlose P+R-Angebote bis zu den Feiertagen 

Dieses Jahr ist die City-Initiative besonders stolz auf den P+R-Service, der in Kooperation mit der SWT-Verkehrs-GmbH viermal angeboten wird.

Die Shuttle-Busse der Stadtwerke Trier bringen die Besucher von den P+R-Parkplätzen am Messepark, der Hochschule an der B 51 und aus Trier-Nord kostenfrei in die Stadt: Die P+R-Busse fahren im 12-Minuten-Takt an den vier Samstagen im Dezember jeweils von 10.15 Uhr in die Innenstadt und bis etwa 20.10 Uhr zurück zu den Ausgangsparkplätzen. Ermöglicht wird der Service durch die finanzielle Unterstützung der Trierer Geschäftswelt.

Auch der gute Zweck soll nicht zu kurz kommen. Fahrgäste werden gebeten, eine kleine Spende in die Spendenboxen der Busse zu entrichten. Der Erlös kommt der Lebenshilfe Trier zugute. In unterschiedlichen Bereichen unterstützt und fördert der Verein Lebenshilfe Trier bereits seit fünf Jahrzehnten Menschen mit Behinderung (www.lebenshilfe-trier.de).

Die genauen Abfahrtszeiten und Haltestellen der Shuttle-Busse an den jeweiligen Terminen sind unter www.treffpunkt-trier.de zu finden.

Alle, die mit dem eigenen Auto in die Trierer Innenstadt fahren wollen, werden gebeten, dem Parkleitsystem auf einen der mehr als 3 200 citynahen Parkplätze zu folgen.