Nicht ohne seinen Viez

Drei Fragen an ... Viezjupp

Jupp, der Moment, an dem du erfahren hast, dass du die Ehrenporz der Viezbruderschaft erhältst – was ist Dir da durch den Kopf gegangen?

Viez-Jupp Ich hab mich erst mal in meinen Sessel fallen lassen, so überrascht war ich. Ich meine, ich bin der Jupp, was mach ich denn schon groß? Ein bisschen palavern und ein bisschen mehr trinken. Meine Frau Bärbel war ganz aufgeregt und hat gesagt: „Jupp, ich hab immer gewusst, dass aus dir doch noch mal was wird!“ Sie hat auch sofort alle Nachbarn, Freunde und entfernten Bekannten angerufen. Ich hab mir natürlich erst mal ein Schlückchen Viez gegönnt.

Bekommt die Porz denn einen Ehrenplatz?

Viez-Jupp Auf jeden Fall. Bärbel würde sie am liebsten an den Hauseingang stellen, damit sie jeder direkt gut sehen kann, wenn er uns besucht. Ich würde sie ehrlich gesagt lieber in meine Stammkneipe mitholen. Warum soll die Porz nur rumstehen? Viez draus trinken wär doch quant!

Leider konntest du nicht zur Preisverleihung kommen. Wirst du den Viezbrüdern denn noch persönlich danken?

Viez-Jupp Das ist so klar wie der Sprudel, mit dem mein Kumpel, der Eifel-Pitter, immer seinen Viez verdünnt und damit brachial versaut. Den einen oder anderen Viezbruder sehe ich ab und zu im Städtschie, und beim Viezfest bin ich Stammgast. Da werde ich ein paar Runden schmeißen, das steht schon mal fest. (bec)