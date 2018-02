später lesen Kolumne Wo versteckt sich Marx bis Mai? FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Twittern

Teilen



Trierer, Viezbrüder und Genossen des gepflegten Stammtischgeschwätzes! Ich hab ein verdammt ungutes Gefühl. Das mit dem Karl und seiner Statue nimmt kein gutes Ende. Jetzt kommt raus: Die Chinesen haben sich verrechnet. Sie versprechen eine Bronzestatue! 4,40 Meter hoch! 2,3 Tonnen schwer! Erschaffen von Bildhauer Wu Weishan! Das ist selbst für das Land des unbegrenzten Fleißes eine Wahnsinnsleistung. Schwupps, da kommt vor ein paar Tagen die Nachricht: Der Karl ist noch gar nicht unterwegs, obwohl alle Trierer sehnsüchtig auf ihn warten. Aber am 15. März soll er in Trier sein. Auf jeden Fall! Garantiert! Sagt jedenfalls der Schmitz Michel, mein Viezbruder und Pressesprecher der Stadt. Weil der Karl am 5. Mai auf dem Simeonstifts­platz enthüllt werden muss – er feiert genau an diesem Tag seinen 200. Geburtstag – kommt er nun eben angeflogen, ähnlich wie das Sandmännchen. Das Schiff, das die Chinesen für seine Reise ursprünglich gechartet hatten, wurde wohl wieder abbestellt. Tatsächlich ist so eine Reise in einer Air-ChinaBoeing ja auch viel bequemer, und dem biblischen Alter des guten Karls durchaus angemessen. Haben die Chinesen so entschieden, die alles schließlich bezahlen – den Karl und den Transport.