Vorbild für Trier? Einblicke ins jüdische Leben Kölns

Die Gesellschaft für nützliche Forschungen veranstaltet am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr im Rheinischen Landesmuseum Trier (Weimarer Allee 1) einen Vortrag von Katja Kliemann und Michael Wiehen (beide Köln) mit dem Thema „Das mittelalterliche jüdische Viertel in Köln. Funde und Befunde aus den Ausgrabungen am Rathausplatz“.