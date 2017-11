später lesen Vorführungen der Feuerzangenbowle Teilen

Trier (red) Die Trier Tourismus und Marketing GmbH bietet ab Freitag, 1. Dezember, Vorführungen des Kultfilms "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann im Frankenturm an. Vorführungen sind am 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. und 30. Dezember sowie am 5. und 6. Januar 2018, jeweils um 20 Uhr im Frankenturm.