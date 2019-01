später lesen Vortrag und Diskussion Vortrag über den „deutsch-französischen Motor“ Teilen

(red) Über die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa referiert der Politologe Professor Henri Ménudier in seinem Vortrag „Sand im Getriebe? Wie es um den deutsch-französischen Motor für Europa steht“ am Montag, 14. Januar, um 19 Uhr im Mercure Hotel am Porta-Nigra-Platz in Trier.