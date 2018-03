Vortrag über Trierer Gestapo

(red) In der Endphase des NS-Regimes war die Geheime Staatspolizei bemüht, belastendes Material verschwinden zu lassen. Auch die Unterlagen der Gestapo Trier wurden im Verlauf des Rückzugs in das Reichsinnere im März 1945 vernichtet. Umso erstaunlicher war die Nachricht im Februar 2015, dass dem französischen Militärarchiv in Vincennes (bei Paris) umfangreiche Unterlagen übergeben worden waren, in denen sich auch ein großes Konvolut an Ermittlungsakten der Gestapo Trier befindet. Die in Frankreich gefundenen Akten ermöglichen nicht nur einen detaillierten Einblick in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier, sondern sind auch für die Gestapo-Forschung im Allgemeinen von Bedeutung. Dr. Thomas Grotum bietet in einem Vortrag am Dienstag, 23. Januar, einen ersten Quellen-Überblick und vertieft einzelne Themenfelder anhand von Beispielen. Die Veranstaltung im Stadtmuseum Simeonstift beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro. Für Studierende ist der Eintritt frei.