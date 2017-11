später lesen Vortrag und Diskussion: So sah Marx Luthers Werk Teilen

Trier (red) Den Buß- und Bettag am heutigen Mittwoch, 22. November, nimmt das Ökumenische Institut für interreligiösen Dialog an der Uni zum Anlass für eine Dialog-Veranstaltung unter dem Titel "Karl Marx liest Martin Luther". Los geht es um 16.15 Uhr in der Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde (ESG) im Treff 19. Der Berliner Publizist Friedrich Dieckmann wirft einen kritischen Blick auf die Lutherrezeption von Karl Marx und lädt zur Diskussion über seine Analyse ein.