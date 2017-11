später lesen Vortrag zu Johann von Paltz Teilen

Trier-Pfalzel (red) Voller Stolz nannte er sich nach seinem Heimatort, als Johann "von Paltz" war er vor über 500 Jahren weithin bekannt: Augustinermönch und Prior in Erfurt und Koblenz, Mitbruder und Lehrer von Martin Luther in Erfurt, Prediger in Thüringen und Sachsen. Seine Predigten wurden unter dem Titel "Celifodina" (Himmlische Fundgrube) in mehrfachen Auflagen gedruckt und waren Bestseller zu ihrer Zeit.