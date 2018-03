Vortrag zum Mittelalter

Mittelalterliche Lebens- und Arbeitsverhältnisse im grundherrschaftlichen Kontext sind Themen des Vortrags von Prof. Lukas Clemens am Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr, im Museum am Dom, Bischof-Stein-Platz 1. Der Vortrag nimmt die ländliche Gesellschaft des Früh- und Hochmittelalters in den Blick, wobei die Organisationsformen der Landwirtschaft in ihren Ausprägungen und Entwicklungslinien vorgestellt werden. Der Vortrag findet statt im Rahmen der gemeinsamen Vortragsreihe „LebensWert Arbeit – Arbeitswelten in Trier und im Trierer Land von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert“.