Vortrag zur Arbeitswelt von Juden

Im Rahmen der gemeinsamen Vortragsreihe „LebensWert Arbeit – Arbeitswelten in Trier und im Trierer Land von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert“, die vom Verein Trierisch und dem Museum am Dom gemeinsam veranstaltet wird, referiert am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr Dr. Christoph Cluse über „Jüdische Arbeitswelten im Spätmittelalter und Früher Neuzeit“.