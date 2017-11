Vortrag zur Inklusion am Arbeitsplatz

Trier (red) Die Agentur für Arbeit Trier lädt für Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr zu einem Business Talk mit dem Thema "Behindert - na und! Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung" ein. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Arbeitgeber aus der Region.



Beispiele aus der Region zeigten bereits, wie gut Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann. Menschen mit Handicap seien in der Regel hochmotiviert und loyal dem Unternehmen gegenüber. Die geschäftsführende Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Dr. Katharina Barley, wird zu diesem Thema sprechen. Außerdem nimmt sie an einer Podiumsdiskussion mit regionalen Vertretern aus dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbereich sowie der Agentur für Arbeit teil.

Auftritte des Unternehmenstheaters des Faktor A - Business Talk runden die Veranstaltung ab. Weitere Informationen finden unter <%LINK auto="true" href="http://www.ba-business-talk.de" text="www.ba-business-talk.de" class="more"%>