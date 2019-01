Im zweiten Teil der Vortragsreihe „China heute“ liegt der Schwerpunkt auf dem Themenbereich „Regieren in China“, wobei nicht nur die staatliche Ebene dargestellt, sondern auch auf die lokale Regierungsführung eingegangen wird. red

Der Vortrag „Regieren im 21. Jahrhundert – Wie die kommunistische Partei Chinas neue Maßstäbe setzen will“ findet am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Raum 5 der Volkshochschule, Palais Walderdorff, Trier, statt. Chinas Regierende stehen vor großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. In seinem Vortrag wird Matthias Stepan eine Einführung in das chinesische Regierungssystem geben. An konkreten Beispielen wird er erläutern wie und in welchen Feldern China beim Regieren zukünftig neue Maßstäbe setzen könnte und in welchen Bereichen China weiterhin Aufholbedarf vorweist. Besondere Aufmerksamkeit wird er der Fragestellung widmen, in welcher Form und mit welchem Grad der Eigenständigkeit nicht staatliche Akteure auf die politische Agendasetzung einwirken und bei der Politikumsetzung mitwirken können. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Schüler und Studenten mit Ausweis frei.