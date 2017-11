Trier-Ehrang (red) Der Theater- und Karnevalsverein BlauWeiß 09 Ehrang lädt zu seinen drei Kostümsitzungen im Januar und Februar 2018 ein. Getreu dem Motto "Von Lloret bis Rhodos im närrischen Wahn, Ehriker Foasenicht mediterran" finden die drei Kostümsitzungen an den Samstagen 13. und 27. Januar sowie 10. Februar jeweils um 19.11 Uhr in der Henry-Zingen-Halle des Bürgerhauses Ehrang statt.

Die Eintrittskarten stehen am Samstag, 2. Dezember, ab 10.11 Uhr bei Bestattungen Haas, Niederstraße 77, in Ehrang im Vorverkauf bereit. Der Restbestand ist ab Montag, 4. Dezember, ausschließlich bei der Tankstelle Roth, Servaisstraße 1, in Ehrang erhältlich.