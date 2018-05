später lesen Polizei VW Bus wird auf Parkplatz beschädigt Teilen

Auf einem Behindertenparkplatz des Globus-Einkaufsmarktes in der Castelforte-Straße in Trier-Nord ist am Dienstag zwischen 10.50 und 11.30 Uhr ein geparkter VW Bus im Bereich der linken Schiebetür beschädigt worden.