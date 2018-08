Deutschland Tour 2018: Busumleitungen

Während des radsportlichen Großereignisses, das am Freitag, 24. August, und Samstag, 25. August, zu Gast in Trier ist, kommt es zu Änderungen im Linienverlauf der Stadtbusse.

Folgende Busumleitungen gelten am Freitag, 24. August, von 14.30 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr:

Linie 1

Aus Euren kommend fährt die Linie 1 bis zur Treviris-Passage, wo für die Dauer der Sperrung Endstation ist. Ab Treviris-Passage fahren die Busse über Moselstraße, Walramsneustraße und Zuckerbergstraße auf die normale Route in Richtung Euren.



Linie 2

Die Busse der Linie 2 fahren aus Zewen kommend bis zur Treviris-Passage ihre normale Route und werden über Moselstraße, Walramsneustraße, Zuckerbergstraße, Rathaus, Haltestelle Am Hügelchen und Südallee nach Heiligkreuz umgeleitet.

Aus Heiligkreuz kommend fahren die Busse ihre normale Route bis zur Haltestelle Metzer Allee und werden über die Haltestellen Rathaus, Nikolaus-Koch-Platz, Treviris-Passage und Moselstraße auf die normale Strecke geleitet.

Linie 3

Aus Igel oder Feyen kommend fahren die Busse bis zur Gilbertstraße. Ab dort führt die Umleitungsstrecke über die Süd- und Ostallee zum Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof fahren die Busse über An der Schellenmauer, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Gustav-Heinemann-Straße und Trimmelter Hof zur Endstation. Zurück in Richtung Feyen oder Igel führt die Umleitungsstrecke über Trimmelter Hof, Gustav-Heinemann-Straße, Charlottenstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof, ehe es über An der Schellenmauer, Weimarer Allee, Kaiserstraße, Am Hügelchen und Südallee zurück auf die normale Route geht.

Linie 4

Aus Irsch kommend in Richtung Innenstadt fährt die Linie 4 ihre normale Strecke bis zur Haltestelle Georgstraße. Ab dort wird sie über Mühlenstraße, Kleeburger Weg und Gustav-Heinemann-Straße zur Uni Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Charlottenstraße und Ostallee zur Endhaltestelle Hauptbahnhof umgeleitet. Nach Irsch führt die Linienführung vom Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, An der Schellenmauer, Charlottenstraße, Gustav-Heinemann-Straße, Uni Süd, Gustav-Heinemann-Straße und Kleeburger Weg nach Irsch.



Linie 5

Aus Feyen kommend fahren die Busse bis zur Treviris-Passage, die dort zur Endstation wird, ihre übliche Strecke. Ab Treviris-Passage geht es auf der normalen Route zurück nach Feyen. Das Maarviertel kann für die Dauer der Sperrung wegen der Veranstaltung nicht angefahren werden.

Linie 6

Die Linie 6 fährt ab der Haltestelle Trimmelter Hof die normale Route bis zur Treviris-Passage, endet dort und fährt zur üblichen Abfahrtszeit zurück zum Trimmelter Hof.

Linie 7

Aus Irsch kommend fahren die Busse bis zum Hauptbahnhof die normale Route. Ab dort werden sie umgeleitet über Balduinsbrunnen, An der Schellenmauer, Kaiserstraße, Rathaus, Treviris-Passage und Moselstraße. Aus Richtung Pfalzel fahren die Busse bis zur Treviris-Passage die normale Strecke, ab dort eine Umleitung über Moselstraße, Walramsneustraße, Rathaus, Am Hügelchen, Südallee und Ostallee zum Hauptbahnhof. Weiter geht es auf der üblichen Route nach Irsch.

Linie 8

Aus Schweich und Quint fährt die Linie 8 die Route der Linie 87: über Deutschherrenstraße zur Treviris-Passage, Moselstraße und Walramsneustraße nach Mariahof. Aus Mariahof fahren die Busse die normale Route bis zur Treviris-Passage und dann über Moselstraße und Bruchhausenstraße nach Quint und Schweich.

Linie 12

Die Linie 12 fährt vom Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, An der Schellenmauer, Kaiserstraße, Treviris-Passage, Moselstraße und Bruchhausenstraße zur Hochschule. Ab der Hochschule zurück zum Hauptbahnhof führt die Strecke über Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris-Passage, Moselstraße, Walramsneustraße, Rathaus, Südallee und Ostallee.

Linie 30

Aus Morscheid oder Waldrach kommend fahren die Busse ihre übliche Route bis zur Haltestelle P+R-Parkplatz Trier-Nord, die gleichzeitig auch die Endhaltestelle wird. Zurück nach Morscheid oder Waldrach führt die Strecke über Dasbachstraße, Rudolf-Diesel-Straße auf die normale Strecke.

Die Busse der Linie 30 aus Bonerath oder Pluwig fahren bis zur Haltestelle Im Boorfeld in Gutweiler. Für die Dauer der Sperrung befindet sich hier die Endhaltestelle. Zurück nach Pluwig und Bonerath geht es zur normalen Abfahrtzeit.

Am Samstag, 25. August, werden die Busse bis voraussichtlich 14 Uhr wie folgt umgeleitet:

Linie 81

Aus Euren kommend fahren die Busse über eine Umleitung über Trierweilerweg, Römerstraße, Kaiser-Wilhelm-Brücke, Martinskloster über das Moselufer zum Verteilerkreis Trier-Nord, weiter über Parkstraße, Franz-Georg-Straße, Hauptbahnhof, Ostallee und Weimarer Allee auf die normale Route. Bis zum Zurlaubener Ufer bedient die Linie 81 alle Haltestellen, ab dort fahren die Busse ohne Halt bis zum Hauptbahnhof.

In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse über die Ostallee zum Hauptbahnhof weiter über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße, Parkstraße, Verteilerkreis Trier-Nord, Zurlaubener Ufer, Kaiser-Wilhelm-Brücke, Römerstraße und Trierweilerweg auf die normale Route. Alle Haltestellen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zurlaubener Ufer werden nicht angefahren. Ab der Haltestelle Zurlauber Ufer werden alle Haltestellen in Richtung Euren angefahren.

Linie 82

Die Linie 82 fährt vom Hauptbahnhof über die Ostallee nach Mariahof und wieder zurück. Dabei werden die Ersatzhaltestellen am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee angefahren.

Linie 83

Aus Feyen kommend fährt die Linie 83 bis zur Gilbertstraße ihre normale Route und wird ab dort über Kaiserstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof und auf die übliche Strecke umgeleitet. Die Rückfahrt in Richtung Feyen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es werden die Ersatzhaltestellen am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee angefahren.

Linie 84

Die Linie 84 fährt ihre gewohnte Strecke, dabei werden die Ersatzhaltestellen am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee angefahren.

Linie 85

Ab dem Hauptbahnhof fährt die Linie 85 über Ostallee und Gartenfeld auf die normale Route. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge bis zum Hauptbahnhof, wo die Linie 85 endet. Das Maarviertel kann für die Dauer der Sperrung wegen der Veranstaltung nicht angefahren werden.

Linie 86

Die Linie 86 fährt in beiden Richtungen über Franz-Georg-Straße und Parkstraße zum Hauptbahnhof.

Linie 87

Aus Quint kommend fahren die Busse eine Umleitung über die Kaiser-Wilhelm-Brücke, Zurlaubener Ufer, Martinskloster, Verteilerkreis Trier-Nord, Parkstraße und Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt nach Quint erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen zwischen dem Zurlaubener Ufer und dem Hauptbahnhof werden durch die Linie 87 nicht bedient.

Die Trierer Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.

Für Fragen zu den Busumleitungen stehen die Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung.

Eine genaue Übersicht der Straßensperrungen im Rahmen der Deutschland Tour ist auf www.trier.de/deutschland-tour ersichtlich.