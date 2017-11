später lesen Waffeln und Musik: Weihnachtsmarkt in der Grundschule Teilen

Trier (red) Am Weihnachtsmarkt in der Grundschule am Biewerbach am Freitag, 24. November, erwarten die Gäste Workshops, Waffeln, Getränke, Selbstgebasteltes und -gebackenes und Musik. Beim Rahmenprogramm macht der Schulchor den Anfang: Er tritt um 17 Uhr auf.